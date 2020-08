Vakinha Online em prol do menino Gustavo Chiodi ultrapassa os R$ 30 mil



Com o meta inicial de R$ 20 mil a Vakinha Online promovida em prol do menino Gustavo Chiodi já ultrapassou a marca dos R$ 30 mil. Na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, o valor total já era de pouco mais de 50%, ou seja, de R$ 30.280,00.

Além da Vakinha Online a família promove uma rifa que esta sendo vendida por uma prima de Gustavo, a Adrieli Richter. Os números são vendidos a R$ 5,00 e serão sorteados prêmios doados pelo comércio de Tenente Portela.

O sorteio será realizado no dia 2 de outubro.

Sobre o Gustavo Chiodi

Gustavo Chiodi tem 12 anos e foi diagnosticado com uma doença rara e crônica que se caracteriza por acometimento inflamatório da pele e fraqueza muscular. Gustavo esta há 8 meses numa cadeira de rodas e neste momento está internado na UTI do hospital de caridade de Porto Alegre.

Gustavo esta se alimentado por sonda e precisa de ajuda com as despesas, tanto dele quanto as despesas de alimentação da mãe Fabiana Richter que o acompanha.

Acessa a Vakinha e faça sua doação – Clique aqui

Se preferir poderá despositar qualquer valor numa das contas bancárias abaixo.

Para depósitos na conta da mãe:

Agência: 4811 Caixa Econômica Federal

Tipo de conta: 001 conta corrente

Nº da conta: 000227666

Titular: Fabiana Richter

Para depósitos na conta do pai:

Agência 0877-x Banco do Brasil

Conta Corrente: 12314-5

Titular: André Chiodi

Compartilhe isso: Twitter

Facebook