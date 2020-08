Rio Grande do Sul ultrapassa os 100 mil infectados por coronavírus

O Rio Grande do Sul tornou-se, nesta terça-feira, 18 de agosto, o 15º estado brasileiro a ultrapassar a marca de 100 mil infectados pela Covid-19. No dia em que o Estado contabilizou 101.217 casos confirmados – com 3.251 novos contaminados. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) também informou 78 novas mortes relacionadas à doença registradas nas últimas 24 horas. Com os novos óbitos, ocorridos entre 2 a 18 de agosto, o RS passa a ter 2.822 vítimas fatais em pouco mais de cinco meses de pandemia.

O número de mortes acumuladas de ontem para hoje é um dos números mais altos reportados pela SES, próximo ao recorde de 83 óbitos em 24 horas no dia 4 de agosto. Conforme a SES, em 28 de julho e 3 de agosto houve 70 mortes. Foram as datas com maior número de vítimas em um único dia.

O boletim estadual mostra que a pandemia já chegou em 480 cidades, alcançando 97% do território gaúcho. Neste cenário, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado, considerando hospitais públicos e privados, é de 77,5% na tarde desta terça-feira. Frente a mais de 101,2 mil contaminados, o número de pacientes recuperados hoje é de 90.912 – 90% do total. Os demais seguem em acompanhamento médico.

Com 17 novos óbitos, Porto Alegre é o município gaúcho com mais casos confirmados e óbitos por coronavírus. De acordo com o levantamento estadual, a metrópole possui 542 mortes e pouco mais de 10,9 mil contaminados. A ocupação de UTIs adulta na Capital nesta terça, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, é de 88,7%. No boletim, a SES reportou que um óbito do dia 3 de agosto (homem, 41 anos) teve a cidade corrigida de Porto Alegre para Alvorada.

Fonte: Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook