Previsão de neve faz hotéis terem lotação máxima em Santa Catarina

Com a possibilidade de nevar em Santa Catarina, não há mais vagas nos hotéis e pousadas na Serra, que estão com limite de 50% da ocupação por causa da pandemia. A Secretaria de Turismo estadual (Santur) e as prefeituras pedem que os turistas fiquem em casa e só busquem a região se tiverem garantia de onde ficar.

Muitos pontos turísticos estão fechados para evitar aglomeração de pessoas e as autoridades estão preocupadas também com os riscos de acidentes nas rodovias. Só a prefeitura de São Joaquim adquiriu 2,5 toneladas de sal para derreter o gelo que acumular na pista.

“Os turistas serão sempre muito bem recebidos na Serra. O recado é para que as pessoas fiquem em casa. Queremos os turistas, mas não nesse momento de pandemia, de dificuldades. Quem conseguiu reservas, que siga as orientações, como o uso obrigatório de máscaras”, disse o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes (PSL) em entrevista ao G1.

Com a possibilidade de gelo na pista, a cidade comprou sacas de sal que totalizam 2,5 toneladas para usar no derretimento de gelo na pista e também nas calçadas da cidade.

“Na minha gestão, é a primeira vez que a gente faz aquisição de sal porque nas outras previsões não eram com tanta intensidade”, disse o prefeito de São Joaquim, uma das cidades mais procuradas da região.

Segundo ele, isso se deve ao fato de na cidade nevar no Centro, enquanto que em outras cidades o fenômeno é mais comum nos pontos altos.

