Polícia Civil prende o autor do homicídio cometido no último domingo em Humaitá

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta terça-feira, 18 de agosto, o autor do homicídio cometido na madrugada do último domingo (16) em Humaitá. Conforme o delegado Marion Volino, o homem, de 33 anos, morador de Humaitá, se apresentou à Delegacia de Polícia de Três Passos e, após ser interrogado, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

O depoimento foi prestado pela manhã e a condução ao presídio ocorreu no início da tarde. O delegado relatou que, durante o interrogatório, o autor alegou que praticou o crime em legítima defesa. A Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para remeter o inquérito policial ao Poder Judiciário. Até então, o homem era considerado foragido. A prisão preventiva havia sido decretada pela Justiça ainda no domingo.

O crime ocorreu por volta da 1h30 da madrugada de domingo (16) em uma residência da Rua Júlio de Castilhos, centro da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o autor entrou na casa da ex-companheira, se dirigiu ao quarto e matou a golpes de adaga André Marcos Dunke, de 25 anos, além de agredir também a jovem de 21 anos.

O corpo de André foi encontrado caído ao lado da cama. A jovem conseguiu fugir e não sofreu ferimentos graves. O delegado plantonista, Vilmar Alaídes Schaefer – que apurou as primeiras informações – afirmou que as vítimas estavam desarmadas e foram pegas de surpresa, o que não possibilitou chance de defesa.

André Marcos Dunke residia na localidade de Esquina Salãozinho, interior de Tiradentes do Sul. Seu corpo foi sepultado no último domingo no cemitério de Bom Jardim, em Esperança do Sul.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

