Pesquisa da Famurs aponta que 94% dos prefeitos são contra o calendário de retorno das aulas proposto pelo Estado

A Famurs realizou uma pesquisa com 442 prefeitos do Rio Grande do Sul sobre o retorno das aulas presenciais para alunos da rede pública e privada. Questionados se as aulas devem voltar conforme o calendário proposto pelo governo do Estado, 418 prefeitos, que representam 94% das respostas, declararam que não concordam com retomada das aulas presenciais dia 31 de agosto, iniciando pela Educação Infantil.

O presidente da Famurs e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, afirmou que, diante do relato dos prefeitos na última reunião com as associações regionais, era esperada a rejeição da proposta, mas o índice surpreendeu. “Nossa principal preocupação é garantir a segurança de alunos e professores”, ponderou.

A pesquisa também aponta que, para 38% dos gestores, o retorno das aulas deve ocorrer apenas a partir da vacina para imunização da covid-19. Outros 33% acreditam que as aulas só devam voltar com a diminuição de casos de coronavírus e 25% somente a partir de 2021.

A maioria dos prefeitos gaúchos também discorda que o retorno deva ser feito pela Educação Infantil. O levantamento aponta que 57% dos prefeitos entendem que o retorno deva iniciar pelo Ensino Superior; 16% pelo Ensino Médio e Técnico; 15% pelos anos finais do Ensino Fundamental; e 3% pelos anos iniciais. Apenas 6% concordam que o retorno das aulas comece pelos alunos de 0 a 5 anos. Os gestores também defendem que a educação pública e a privada devam voltar ao mesmo tempo (86%).

Como justificativa para a rejeição da proposta, os prefeitos elencaram como principais problemas para o retorno das aulas o risco de contaminação de alunos e servidores públicos (92%); o cumprimento dos protocolos de saúde no transporte escolar (53%); falta de professores e a impossibilidade de contratar servidores devido ao período eleitoral (44%); falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs (32%); e elevado número de casos de covidd-19 no município (29%).

Com o resultado, a Famurs irá se reunir, nesta terça-feira (18/8), com os presidentes das associações regionais, para debater o posicionamento da entidade a respeito da proposta apresentada pelo Estado. O levantamento será apresentado ao Executivo na próxima quarta-feira (19/8), em reunião com o governador Eduardo Leite.

Confira abaixo pesquisa completa:

1) Você acha que as aulas devem retornar conforme o calendário proposto pelo Governo do Estado do RS? Não 94,57% Sim 5,43% 1.a) Se respondeu não, quando deve se dar o retorno as aulas? A partir da vacina 38,76% A partir da diminuição de casos 33,97% Apenas em 2021 25,36% Não responderam 1,91% 2) Quais os principais problemas para o retorno das aulas no seu município? Riscos para alunos e servidores 92,76% Transporte escolar 53,62% Falta/contratação de servidores 44,57% Falta de EPIs 32,58% Elevado número de casos 29,19% 3) Quando retornarem as aulas o que deve iniciar primeiro? Ensino Superior 57,47% Ensino Médio e Técnico 16,52% Ensino Fundamental – anos finais 15,61% Educação Infantil 6,33% Ensino Fundamental – anos iniciais 3,62% 4) Sobre a educação privada e pública: Devem voltar ao mesmo tempo 86,43% Devem voltar separadas 13,57%

