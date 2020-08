O encanto depende do olhar – Parabéns Tenente Portela

A Portela ou Portelinha

Tem o tamanho que eu quero

No “inha” fica o carinho

No “ela” fica o que espero

E no contexto real

Em dia de aniversário

É bom lembrar o que temos

Nesta terra legendária:

Natureza encantadora

Unida à paisagem agrária

Gente trabalhadora

Encarando a labuta diária

Saúde, educação

Merecem reconhecimento

São muitos que se dedicam

E buscam investimento

A paz, a tranquilidade

Ainda têm seu espaço

Os filhos tem liberdade

Pessoas mantêm seus laços

O tradicionalismo perpetua

A tradição do Rio Grande

Que por aqui não se esquece

Ao contrário, se expande

18 de agosto é o marco

Da tal emancipação

Desejo do povo imigrante

Da nossa população

Ser portelense de fato

Nascido ou de coração

É motivo pra ser grato

Usar da inspiração

Dizer em palavras ou versos

O que aprecia do lugar,

Da Tenente Portela querida,

Cidade que pode encantar.

PARABÉNS PELO 65° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO!!

Por Marlene Staub – Portela Online



Compartilhe isso: Twitter

Facebook