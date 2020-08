Vidas Secas – Literature-se

Hoje a indicação literária é de uma obra incrível que faz parte do Modernismo brasileiro, mais especificamente do Romance de 30, período em que a literatura de cunho social aflora no país e traz à tona questões como a desigualdade social e a seca no nordeste. É o período dos romances regionalistas, dentre os quais um dos expoentes é VIDAS SECAS, de Graciliano Ramos.

Quem nunca ouviu falar da personagem Baleia, a cachorrinha que emocionou todos os leitores, cuja morte é narrada no capítulo 9, sem dúvida um dos mais comoventes trechos da literatura nacional? Ela é uma das personagens centrais da trama de uma família que tenta fugir da fome e da seca do nordeste. Homens e animais estão muito próximos na narrativa, tanto que seres humanos são “animalizados” e animais são “humanizados” neste que é um dos romances mais representativos de seu período e se configura em uma leitura importante especialmente em épocas como as atuais, em que se faz necessário repensar a condição humana.

O próprio título do livro é um indicativo do que ele é: o reflexo de personagens oprimidos, secos em esperança, secos em conquistas, secos em alegria, como é seca também a escrita (a exemplo do capítulo Baleia). Dos seis viventes (2 animais e quatro pessoas) que habitavam naquela casa (tidos no livro como iguais, porque assim como os animais as próprias pessoas não sabiam falar, não o suficiente para se defender diante dos outros, diante dos policiais, diante do governo), dois deles precisam ser sacrificados em virtude da seca.

É uma obra triste, forte, mas muito real e que merece ser lida por todos aqueles que de alguma forma se preocupam com a sociedade e que encontram na literatura uma maneira de procurar entendê-la.

Por Viviane Deborti





