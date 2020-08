Três pessoas ficam levemente feridas em acidente de trânsito em Sede Nova

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na noite deste domingo, 16 de agosto, na localidade de Esquina Gaúcha, interior de Sede Nova. Conforme a Brigada Militar, por volta das 21h30, uma caminhonete Ford Ranger e um GM Vectra colidiram lateralmente em trecho da estrada recém-asfaltada que liga Sede Nova a Humaitá, nas proximidades do cemitério municipal de Sede Nova.

Uma roda dianteira da caminhonete chegou a ser arrancada com o impacto. A Ranger seguia de Humaitá a Sede Nova e o Vectra no sentido contrário. A caminhonete possui placas de Três Passos e o Vectra é emplacado em Sede Nova, mas os envolvidos são moradores sede-novenses.

Duas ocupantes do Vectra e um ocupante da Ranger ficaram levemente feridos. No Vectra, uma gestante – que era passageira – foi conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos, ficou em observação e foi liberada ainda neste domingo (16). A motorista sofreu escoriações, mas não precisou ser hospitalizada. Dois homens, também passageiros do Vectra, não se feriram.

Na Ranger, um homem que era passageiro ficou ferido, chegou a receber atendimento médico, mas posteriormente foi liberado. A motorista não se feriu. As informações são da Brigada Militar.



Fonte: Radio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook