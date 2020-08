Secretaria de Saúde confirma primeiro óbito de portelense

A Secretaria de Saúde de Tenente Portela confirmou ao site Portela Online o primeiro óbito de portelense em decorrência de ter se contaminado com o novo Coronavírus. Trata-se de uma mulher 61 anos de idade que estava internada no Hospital São Vicente de Paulo no município de Cruz Alta. A paciente era portadora de outras doenças. O seu falecimento ocorreu neste domingo.

Atualização:

A UTI do Hospital Santo Antônio está lotada, sendo ocupada por 3 portelenses, dois deles confirmados e um suspeito. Os demais leitos são ocupados por pacientes de outros municípios.

Dados epidemiológicos COVID-19 de Tenente Portela conforme a SMS:

Testados – 1364

Pacientes confirmados – 182

Ativos – 53

Curados – 128

Internações de caso confirmado em UTI – 4

Internado enfermaria COVID aguardando resultado – 1

Internado UTI aguardando resultado também suspeito – 1

