Relatório do Estado aponta primeiro óbito por COVID-19 em Tenente Portela

O relatório de controle da COVID-19 do Estado do Rio Grande do Sul aponta óbito de um paciente provocado pelo vírus no município de Tenente Portela.

No mesmo relatório aparecem 175 portelenses diagnosticados positivos para o novo coronavírus, 1 a mais do último relatório divulgado pelo município na sexta-feira o qual apontava também 128 pessoas curadas.

Informações dão conta de que trata-se de uma pessoa moradora de Tenente Portela que estava internada em outro hospital da região. O falecimento teria ocorrido no sábado.

Notícia recebendo atualização.

