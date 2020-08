Polícia encontra corpo de jovem desaparecida em Soledade

A Polícia Civil encontrou o corpo de Paula Perin Portes na noite deste domingo, 16 de agosto, em Soledade, no norte do Estado. O cadáver da jovem de 18 anos — que estava desaparecida há mais de dois meses — foi localizado por volta da meia-noite, e a perícia confirmou a identidade na madrugada desta segunda-feira (17).

O corpo de Paula estava enterrado em Rincão do Bugre, local de difícil acesso no interior do município, no meio de uma mata fechada, segundo informou a delegada Fabiana Bittencourt ao portal ClicSoledade. O local fica a cinco quilômetros do açude onde a bolsa da jovem foi localizada, no último dia 4.

Peças de roupas e uma tatuagem no braço de Paula ajudaram na identificação do corpo. A polícia acredita que este não tenha sido o primeiro local onde o cadáver foi descartado.

As buscas ao corpo de Paula terminaram dois meses depois do desaparecimento da jovem, na madrugada do dia 11 de junho. Naquela noite, ela teve um encontro com Micael Willian Rossi Ortiz, 22 anos, em uma residência em Soledade. De acordo com a polícia, cinco homens estavam com Paula na casa.

No dia 4 de agosto, a bolsa da jovem foi encontrada em um açude nas margens da BR-332. Dentro do acessório estavam documentos, carregador de celular, maquiagem e duas pedras.

Dois dos homens considerados suspeitos foram presos no último dia 8, após serem detidos e ganharem liberdade. A polícia obteve provas de que a dupla estaria alterando o corpo de local e dificultando o trabalho da investigação.

De acordo com a delegada Fabiane, eles seriam ligados a uma facção criminosa com base no Vale do Sinos. Com as prisões, são três suspeitos de envolvimento no sumiço de Paula que estão detidos.

Tido como peça-chave do caso, Ortiz segue foragido. A investigação aponta que a morte da jovem pode ter sido premeditada e motivada pelo fato de Paula ter conhecimento de crimes cometidos por Ortiz.

À Rádio Uirapuru, o pai da jovem, Paulo Portes, informou que a menina contava que estava conversando com Ortiz e dizia que tinha interesse em namorá-lo. A noite em que ela sumiu teria sido o primeiro encontro entre os dois.

A polícia trata o caso como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Há possibilidade de o crime também ser enquadrado em organização criminosa.

