Num pedal a vida ganha novo sentido

A vida num instante pede um replanejamento. Isso acontece com todos, o tempo todo, de formas diferentes. Entretanto, algumas histórias merecem ser compartilhadas para inspirar outras pessoas a encarar os desafios que se impõe em suas trajetórias com maior entusiasmo e confiança, pois somos naturalmente seres que se espelham. Que seja então nos exemplos positivos.



O foco de hoje é a história emocionante do portelense Ricardo Raffaelli que há 15 anos sofreu um acidente de trânsito, cujo motivo ele próprio admite humildemente ter sido a ingestão de álcool aliada à direção. Desde então ele passou por 78 intervenções cirúrgicas e duas amputações por conta de uma infecção óssea, a primeira vez até a altura do joelho e depois chegando ao ponto de se ver obrigado a optar pela amputação total da perna esquerda, para preservar sua vida.

Tentando levar uma vida normal, o ano de 2020, mais exatamente o dia 10 de abril, marcou o início de um projeto de superação pessoal: pedalar sua antiga Caloi 10 (1978) por diferentes caminhos do país.

O site Portela Online acompanhou parte de um destes desafios quando o ciclista percorria a estrada até a entrada do Parque Estadual do Turvo, no município de Derrubadas-RS e retornava à Tenente Portela.

Em entrevista, Ricardo afirma que segue o ditado de uma amiga que diz: “A mente manda no corpo” e continua “Nunca baixando a cabeça… a gente só baixa a cabeça pra agradecer, na verdade… no mais, é só foco… seguir em frente!”.

Suas pedaladas acontecem de três a quatro vezes por semana, numa média de 40 a 50 km cada vez, e já fazem parte da rotina. O próximo desafio deverá ser percorrer os 27 km de subida na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, no próximo ano.

Segundo ele, a inspiração veio do amor pela filha e a busca por ser um exemplo positivo na vida dela e com bom humor o ciclista finaliza a entrevista dizendo que “A serotonina é a melhor droga que existe no mundo e é você que produz, não precisa comprar e não é ilegal…”.

Ricardo deixa assim mais uma reflexão sobre como encarar cada dificuldade da vida, pois esta sim é uma só.