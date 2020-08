Dentro do Jogo – A rodada dos vilões na dupla Gre-Nal

Um pênalti em uma partida de futebol pode te colocar como herói, mas também pode te deixar como um vilão. Se o jogador vai e converte é o herói, se erra? Coitado esse vai ouvir muito e sai como um vilão. E pra quem comete o pênalti? Ah! Aí nem se fala esse é o grande vilão.

As partidas da dupla Gre-Nal na rodada deste fim de semana pelo brasileirão foram marcadas por pênaltis e seus vilões.

No lado gremista o atacante Diego Souza por muitas vezes considerado o herói, já ajudou muito o Grêmio, saiu de campo depois da partida contra o Corinthians como um vilão. Isso porque a bola do jogo, a chance de garantir a vitória, foi para fora junto com o pênalti cobrado pelo jogador, que aliás foi uma cobrança muito mal batida.

Os tricolores faziam um bom jogo diante dos corintianos, mesmo tendo algumas dificuldades nas finalizações estavam conseguindo controlar a partida, até vir todo o lance do pênalti que já sabemos como acabou. A partir daí as duas equipes perderam suas forças e resultado mais justo se confirmou um empate.

Já pelo lado colorado teremos que falar no plural, diante o Fluminense os vilões colorados foram seus zagueiros Victor Cuesta e Zé Gabriel, mas não por perder pênalti e sim por cometê-los.

O Inter conseguiu assumir o controle da partida e saiu na frente do Flu com Paolo Guerrero, até então a partida estava toda para os colorados, mas aí o xerifão, um dos jogadores que conseguia manter uma boa regularidade na equipe resolve dar uma de vilão, Cuesta perde totalmente a jogada e comete o pênalti, Nenê converte e empata a partida. O gol da virada do tricolor carioca sai de mais uma falha, desta vez o vilão foi o outro zagueiro Zé Gabriel que coloca a mão na bola, Nenê mais uma vez marca. A virada sofrida e a saída do atacante Guerrero desestabilizaram totalmente a equipe colorada que perde o 100% na competição.

Agora gremistas e colorados terão que torcer para que nas próximas rodadas os resultados positivos voltem e não aparecem mais vilões, somente heróis.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

