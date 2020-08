Colisão entre veículos causa duas mortes na BR-386 em Lajeado

No final da noite de sexta-feira,14 de agosto, no km 339 da BR 386, em Lajeado, ocorreu um acidente que resultou na morte de duas pessoas.

De acordo com os levantamentos preliminares realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Gol de Lajeado transitava no sentido capital-interior, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a faixa contrária. Neste momento, o Gol colidiu na lateral de um caminhão emplacado em Chapada, que vinha no sentido contrário. Na sequência, um caminhão com placas de Lajeado, que seguia no sentido interior-capital, colidiu na traseira do gol.

O motorista do Gol, não identificado no momento do acidente, e o passageiro, de 18 anos e residente em Lajeado, morreram no local. Os motoristas e únicos ocupantes dos caminhões não se feriram.

O trânsito ficou em meia pista durante cerca de três horas para os trabalhos da PRF, ambulâncias, corpo de bombeiros e perícia. Chovia no momento do acidente. Foi realizado o teste de etilômetro nos condutores dos caminhões, cujo resultado foi negativo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook