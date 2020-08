Vitória e a vice-liderança. Inter convence e vence o Santos

Na primeira rodada o Inter venceu, mas não convenceu. Pois bem diante do Santos no Beira-Rio na noite de quinta-feira os colorados conseguiram as duas façanhas, vencer e convencer.

Vamos falar bem sério, não foi aquele jogão que brilha os olhos do torcedor, mas o que valeu foi ver o comprometimento e a entrega dos jogadores do Inter dentro de campo.

E só deu Inter neste duelo, foi um jogo de ataque contra defesa. O Santos no primeiro tempo alias quase a partida toda, pouco conseguiu chegar ao ataque, enquanto o Inter mantia volume, ocupava o campo do adversário e movimentava suas peças ofensivas.

Só não saiu o gol no primeiro tempo porque ainda faltou a qualidade no último toque. As alterações feitas no jogo passado e mantidas pelo técnico Eduardo Coudet fizeram muito bem para a equipe.

Os colorados só conseguiram acertar o gol no segundo tempo, o primeiro com Guerrero que sobe mais que a defesa Santista, o segundo esse foi um golaço Guerrero da um passe de calcanhar para Edenílson que mete um chutaço sem chances para o goleiro.

O Santos pouco perigo levou a defesa colorada, até chegou a empatar quando o Inter ainda vencia por um gol, mas por interferência do VAR o lance foi anulado.

Com tanto volume o Inter poderia ter ampliado mais o placar, mas foram varias chances desperdiçadas, Thiago Galhardo não conseguiu balanças as redes.

Enfim foi uma boa partida de toda a equipe colorada que mantêm 100% e é o vice-líder da competição e se continuar assim podem sonhar com algo maior dentro do campeonato. Veremos se o elenco terá fôlego e animo para isso.

Por Marieli Pessotto – Dentro do Jogo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook