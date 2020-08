Preso homem com 30 quilos de maconha escondidos na lataria de uma caminhonete na BR-386

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por tráfico de aproximadamente 30 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, 14 de agosto, na BR-386 em Sarandi. A droga estava escondida nas laterais da carroceria do veículo que ele conduzia.

Os agentes federais abordaram uma caminhonete Strada, com placas do Paraná, que circulava pela rodovia. Os policiais constataram indícios de adulteração nas laterais da carroceria e realizaram a desmontagem do compartimento e, no seu interior, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 30 quilos.

O preso, um homem de 41 anos, natural de Foz do Iguaçu/PR, a droga e o veículo foram encaminhados para registro do flagrante na Polícia Civil.

