Chuva, descargas elétricas e granizo são registrados em Tenente Portela

Vento forte, chuva e granizo, seguidos de intensas descargas elétricas deixaram muitas pessoas apreensivas na noite desta sexta-feira, 14 de agosto, em Tenente Portela.

Até o momento há relatos de granizo no interior da cidade, no centro e alguns bairros, o que demonstra grande abrangência da precipitação.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do município, Ercílio Neckel, foi registrado grande dano em uma oficina mecânica localizada na avenida de acesso ao bairro Rubino Marroni, a qual teve todo o telhado destruído pelo granizo. Conforme Neckel, nos grupos da Defesa Civil, muitas cidades da região registraram a queda de granizo no dia de hoje.

Notícia recebendo atualizações.

Veja algumas fotos enviadas e mais abaixo um vídeo:

