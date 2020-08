Idosa de 76 anos é morta após ter a casa roubada em Passo Fundo

Uma idosa, de 76 anos, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 13 de agosto. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

Segundo a polícia, o caso é investigado como latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte, já que aparelhos eletrônicos e um carro foram levados da residência. O delegado do caso, Diogo Ferreira, vai ouvir testemunhas para identificar outros envolvidos no crime.

“Nosso objetivo é descobrir o outro, identificar esse outro criminoso, e bem como a motivação – porque da morte da vítima. Porque como era uma pessoa bem-quista na sociedade não teria um motivo aparente pra morte. Então um dos nossos principais objetivos é descobrir a motivação desse crime”, explica.

Testemunhas informaram à polícia que dois homens pediram informações sobre um anúncio de aluguel de um imóvel da vítima. Um tempo depois, os vizinhos perceberam uma movimentação estranha e chamaram os familiares, que quando chegaram na casa, encontraram a professora morta.

Elsa Dipp dos Santos era natural de Soledade, e por 40 anos trabalhou como professora na rede estadual de educação. Ela deixa dois filhos e dois netos.

“Espero que a justiça seja feita porque ninguém merece ter a vida ceifada dessa maneira, encontrar ela da maneira que a gente encontrou é algo que jamais vai ser esquecido. Então que pelo menos essas pessoas que fizeram isso elas possam pagar conforme elas fizeram”, pontua a neta Soelen Dipp.

Fonte: G1 – RS

