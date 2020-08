Dentro do Jogo – Empate com muita persistência

O resultado do Grêmio diante do Ceará foi conquistado diante de muita persistência do tricolor.

Mais uma vez não vimos aquele bom nível de futebol dos gremistas. O primeiro tempo foi bem movimentado, os goleiros tiveram trabalho e foram os destaques, os dois times conseguiram criar jogadas e chegar na área de ataque.

Em uma cobrança de falta já no final da etapa inicial, o atacante do Ceará Cléber sobe mais que todos e abre o placar para os donos da casa.

Para o segundo tempo os times voltaram com o ritmo mais abaixo. Foi aí que prevaleceu a insistência, os tricolores insistiram mais e finalmente conseguiram o empate. Em uma excelente jogada Thaciano consegue finalizar e balançar as redes.

Para o Grêmio continuar a sonhar com o título brasileiro terá que ter regularidade, certo que empate fora de casa é bom, mas contra o Ceará o tricolor poderia ter ganhado e somado os três pontos, assim mostraria mais ainda sua candidatura para ser campeão neste campeonato.

Por Marieli Pessotto – Dentro do Jogo

