Inaugurado o SuperColono Bazar em Tenente Portela

Com a Benção do Padre Guido Taffarell foi inaugurado oficialmente o SuperColono Bazar na manhã desta quarta-feira, 12 de agosto, no centro de Tenente Portela.

Um espaço amplo expondo uma imensidão de produtos para todos públicos distribuídos em 800 metros quadrados de loja. Utilidades para casa, presentes, acessórios, eletro domésticos, linha completa de materiais escolares, cama, mesa e banho, brinquedos, pet e muitas outras novidades.

SuperColono Bazar, localizado na Praça do ìndio, ao lado da sede da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Fone Whatsapp (55) 99703-6585.

