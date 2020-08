Detento é morto durante briga no presídio de Três Passos

Um preso foi morto durante uma briga, na tarde de terça-feira, 11 de agosto, no Presídio Estadual de Três Passos. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Cassemiro Marques da Silva, conhecido como “Corvinho”, de 24 anos, foi agredido com um instrumento improvisado, similar a uma faca, por outros presos em um dos pátios do local.

Ao verem a briga, os guardas tentaram interromper com comandos de voz. Como não foram atendidos, efetuaram disparos com revólver antimotim.

Cassemiro foi levado à enfermaria da unidade, que efetuou os primeiros socorros. Depois, foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Susepe investiga as circunstâncias da briga e quem foram os envolvidos. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas.

Cassemiro estava preso pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um comerciante. O crime ocorreu em 2017, em Santo Augusto.

