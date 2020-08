Prefeitura de Caxias do Sul confirma surto de Covid-19 entre profissionais do Samu

A Prefeitura de Caxias do Sul, na serra gaúcha, confirmou, nesta segunda-feira, 10 de agosto, que 16 profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) testaram positivo pa,ra o coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os servidores foram diagnosticados por meio do teste rápido.

O surto da doença atinge dois médicos, duas enfermeiras, 11 técnicos de enfermagem e um condutor-socorrista. Os pacientes estão assintomáticos ou apresentando sintomas leves, informou a prefeitura. Devido o afastamento desses profissionais, uma unidade de suporte básico está inoperante

A administração municipal investiga o início do surto, e afirma que a maioria dos servidores atua em outros serviços de saúde, além de possuir familiares que trabalham na mesma área.

