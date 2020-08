Moto desgovernada sobe calçada e atropela pedestre no centro de Tenente Portela

Uma mulher que caminhava pela calçada ficou ferida após uma motocicleta desgovernada lhe atropelar na tarde desta terça-feira, no centro de Tenente Portela. O atropelamento ocorreu por volta das 15h, em frente ao Supermercado do Colono.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo estava na direção bairro – centro, quando o condutor da moto, por motivos que ainda não foram esclarecidos, perdeu o controle do veículo após a rótula, invadiu a calçada, colidiu na parede do prédio de uma loja e atropelou a pedestre que foi parar embaixo do veículo.

A vítima é moradora de Vista Gaúcha. Ambos, condutor e pedestre foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Santo Antônio.

A Brigada Militar realiza o levantamento.

