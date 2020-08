Investigado pela DP de Três Passos é preso em Novo Hamburgo – Pedofilia

Na manhã desta terça-feira, 11 de agosto, agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo realizaram a prisão de um homem de 29 anos, acusado de pedofilia. As investigações que culminaram com a prisão se iniciaram no mês Julho/20, na cidade de Três Passos, sendo identificado o investigado, o qual participava de diversos grupos em redes sociais, nos quais compartilhava vídeos e fotos que continham cenas de sexo ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com a polícia, o investigado, inclusive, criou perfil falso na rede social FACEBOOK, apresentando-se como uma criança. A Delegacia de Polícia de Três Passos representou pela prisão preventiva do acusado, a qual foi deferida e ora está sendo cumprida.

A Polícia Civil alerta a pais e responsáveis para a vasta quantidade de material relacionado a pornografia e pedofilia que circula na internet e nas redes sociais, salientando a necessidade de monitorar constantemente o conteúdo ao qual crianças e adolescentes sob a sua responsabilidade estão tendo acesso

Compartilhe isso: Twitter

Facebook