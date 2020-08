Inauguração Virtual do SuperColono Bazar é nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira, 12 de agosto, a inauguração do SuperColono Bazar. O evento será virtual transmitido nas redes do site Portela Online e tem previsão de início para às 10h. A transmissão online esta sendo adotada para evitar aglomerações de pessoas, respeitando todas as normas e protocolos estabelecidos pelas autoridades.

O SuperColono Bazar comercializa a mais ampla linha de produtos, uma imensidão de artigos para todos os públicos. Utilidades para casa, presentes, acessórios, eletro domésticos, linha completa de materiais escolares, cama, mesa e banho, brinquedos e muitas outras novidades. Toda a mercadoria está exposta numa loja com 800 metros quadrados de área.

SuperColono Bazar, localizado na Praça do ìndio, ao lado da sede da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Fone Whatsapp (55) 99703-6585.

