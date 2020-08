Entrelinhas – Profissão: Estudante!

Há tempos ir para a escola

Era privilégio restrito

A poucos afortunados

Que preenchiam quesitos

O pouco estudo que se tinha

Era supervalorizado

Ser estudante por certo

Era algo pra ser invejado

Com o passar do tempo

O acesso foi ampliado

Ir pra escola criança

E sair quando formado

Já era sonho possível

Não só de privilegiados

Dar orgulho pra família

Era ser um diplomado

Garantir um bom futuro

Usar seu aprendizado

E nas minhas doces lembranças

Das escolas que passei

Lembro com muito orgulho

Do que aprendi e ensinei

Lembro também da alegria

Quando ainda em tenra infância

Respondia a um formulário

Com aquele olhar de criança

E com sorriso radiante

“Qual a sua profissão?”

“Com orgulho, ESTUDANTE!”

Parabéns todos aqueles que dedicam seu tempo a enriquecer as mentes de possibilidades diante da vida.

FELIZ DIA DO ESTUDANTE!

Professora Marlene Staub – Portela Online

Compartilhe isso: Twitter

Facebook