Brigada Militar autua 13 pessoas por aglomeração em Três Passos

No final da noite de domingo, 9 de agosto, policiais militares foram acionados devido aglomerações em um estabelecimento comercial em Padre Gonzalez no município de Três Passos, contrariando o Decreto Estadual 55240 de 10/05/2020 que visa o combate ao novo coronavírus – Covid-19.

O fato ocorreu por volta das 23h30, no local 13 pessoas foram abordadas e identificadas. Diante dos fatos foram lavrados 13 termos circunstânciado com base legal no artigo 268 do Código Penal. Todos os presentes concordaram em assinar o termo e em comparecer perante juízo.

