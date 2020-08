Região mais um vez na bandeira vermelha do sistema de distanciamento controlado

Mais uma vez a região terá que adotar os protocolos da bandeira vermelha. O anuncio foi feito pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, durante live na tarde desta segunda-feira, 10 de agosto.

Os protocolos devem ser seguidos a partir da 0h desta terça-feira, 11 de agosto, até a próxima segunda-feira, 17 de agosto.

Entenda o que é permitido na bandeira vermelha do distanciamento controlado no RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook