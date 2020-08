Itapiranga registrou dois óbitos por COVID-19 neste final de semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapiranga/SC emitiu uma nota de pesar informando que na manhã deste domingo, 9 de agosto, foi registrado o segundo óbito do município causado por sequelas em decorrência de covid-19.

Trata-se de um homem com idade de 44 anos. O paciente passou por internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, na cidade de São Miguel do Oeste e no Hospital UNIMED, na cidade de Chapecó, onde veio a óbito.

No sábado ocorreu o primeiro óbito. Uma senhora de 72 anos moradora do interior faleceu por complicações causadas pela COVID-19.

“Nesse momento de dor imensa, a Administração Municipal de Itapiranga se solidariza com os familiares e amigos.” diz a nota. Também refoça a importância do isolamento social para evitar a transmissão do vírus.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook