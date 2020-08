Dentro do Jogo – Resultados melhores que as atuações. Grêmio e Inter iniciam o brasileirão com vitórias

O campeonato brasileiro começou para colorados e gremistas. Os resultados que as equipes tiveram foram melhores que suas atuações, o Grêmio por jogar em casa e o Internacional por pegar uma equipe que subiu da série B, só tinham que vencer.

Ainda apresentando algumas dificuldades o Inter conseguiu vencer o Coritiba. Os colorados viram seu adversário começar melhor, com suas linhas mais adiantadas o Coritiba dificultava a saída dos colorados para o ataque.

O time comandado por Eduardo Coudet consegue melhorar, principalmente na etapa final. Tendo mais a bola, ainda se observava a falta de objetividade e agressividade, com a entrada de Thiago Galhardo no segundo tempo o panorama mudou, bastou três minutos em campo para o meia criar uma jogada e servir Paolo Guerreiro que abre o placar. O colorado prevaleceu na busca pelo gol e volta para casa com os três pontos.

Já o Grêmio não conseguiu repetir uma ótima atuação. O duelo de tricolores foi um jogo bem disputado, com as duas equipes sempre buscando o gol. Mas a partir do momento em que os gremistas conseguem adiantar sua marcação o Fluminense não consegue mais pressionar, não criam mais jogadas de perigo, só conseguiram em dois momentos na partida.

O gol que garantiu a vitória gremista saiu de uma boa jogada no final do primeiro tempo, Diego Souza estufou a rede do Fluminense. Pepê o novo titular do técnico Renato Portalupi teve boa atuação, criou jogadas e poderia ter ampliado. Iniciar vencendo é sempre bom, mesmo quando a atuação não convence para quem quer brigar pelo título os três pontos valem mais.

