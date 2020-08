Vem aí o Brasileirão, façam suas apostas – Dentro do Jogo

O Brasileirão inicia neste fim de semana. 20 clubes começam a disputa do título, vaga direta e Pré-libertadores, Sul-amarica e o rebaixamento.

Baseado no que as equipes vem apresentado dentro de campo e o que eu acho que podem apresentar, as minhas apostas são as seguintes.

Título: na minha opinião quatro equipes largam bem na frente. Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG esses brigarão muito pela ponta da tabela. Mas eu acho que no final mesmo, a disputa ficará entre Flamengo e Palmeiras.

Quem pode surpreender e entrar na briga pelo título: Internacional, Atlético-PR e Corinthians. Se os times conseguirem manter uma regularidade, ter estabilidade, os três tem boas chances de brigar por algo de maior valor na competição. Mas sinceramente acho que só vão batalhar por uma vaga direta na Libertadores. Quem também pode entrar nesta disputa é São Paulo e Santos.

O rebaixamento será disputado por Vasco, Bragantino, Atlético-GO, Goiás, Coritiba e Sport, acho que as equipes só tem fôlego para lutar contra o Z-4.

Os demais Bahia, Fluminense, Ceará, Fortaleza e Botafogo serão os coadjuvantes, apenas disputarão vagas da Sul-americana.

Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, nem sempre o esperado acontece e podemos ter surpresas, é bom lembrar que nos últimos anos está acontecendo de um “grande” decepcionar, no ano passado o Cruzeiro foi para a série B.

De início essas são minhas apostas e opinião, veremos no decorrer do campeonato o que cada equipe vai ser capaz de apresentar.

E para vocês quais são as suas apostas? Deixem nos comentários.

