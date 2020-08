Colisão frontal mata jovem e deixa 4 feridos graves na BR-468 em Palmeira das Missões

Em Palmeira das Missões, na BR 468 Km 2,9, por volta das 21h da noite deste sábado, 8 de agosto, ocorreu um acidente tipo colisão frontal que envolveu um automóvel GM Monza, de Rolante /RS, e um automóvel VW Polo, emplacado em Palmeira das Missões/RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira do Monza, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor, 23 anos, e a outra ocupante de 32 anos, ficaram presos nas ferragens e foram desencarcerados com auxílio do Corpo de Bombeiros e socorridos pelo SAMU ao hospital de Palmeira com lesões graves. O motorista não possui habilitação para conduzir veículo automotor.

Segundo ainda a PRF, o condutor do Polo, de 39 anos, e o passageiro, 36 anos, sofreram lesões graves e também foram encaminhados ao hospital pelo SAMU. A PRF afirma que o motorista do veículo apresentava sinais de ingestão de álcool. Ele recusou-se a realizar o teste de alcoolemia.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Não houve interdição de pista.

