Um doce e diferente reencontro marca a tarde de sábado em Tenente Portela

O ano de 2020 foi incomum na vida de todos nós. Uma onda inesperada de medo e preocupação invadiu as nossas vidas, sem pedir licença, e alterou nossa rotina e nossas expectativas.

Um vírus, uma pandemia, e o mundo é colocado em alerta, pessoas submetidas ao isolamento social, o uso de máscaras se torna obrigatório e os setores param.

Nesse contexto a educação também foi abalada de forma ímpar, uma vez que as escolas se encontram vazias desde março deste ano e estudantes e professores convivem com a nova realidade de aulas online e tarefas à distância.

No intuito de minimizar a saudade provocada pelo distanciamento de meses a Escola Municipal Ayrton Senna, de Tenente Portela, promoveu neste sábado, dia 08 de agosto, um encontro diferente onde o formato de drive thru oportunizou às crianças reverem seus professores e receber mimos, juntamente com as tarefas para os próximos dias.

A emoção era visível tanto por parte dos estudantes como dos pais e professores, pois o distanciamento prolongado interferiu no aspecto afetivo que enriquece as relações dentro das escolas.

Saudade é a palavra que define o que se viu nos semblantes dos envolvidos na atividade de reencontro. E sem saber como serão os próximos meses, a iniciativa com certeza ameniza esse sentimento de falta da rotina escolar e faz brotar a esperança de que tudo passará.

Parabéns pela iniciativa!

