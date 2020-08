Talvez conheça ou até seja você mesmo o sortudo que perdeu a Carteira Nacional de Habilitação. SORTUDO!!!!???? Porque não vai precisar gastar nenhum centavo com a segunda via, pois acharam a referida carteira. Ela esta lá no Supermercado Sacolão, no centro de Tenente Portela.

A CNH é de Anderson Cesar Meer, veja abaixo.

