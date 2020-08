Três Passos registra o 10º óbito por Covid-19

A Prefeitura de Três Passos confirma o décimo óbito por complicações decorrentes do novo coronavírus no município. O idoso de 74 anos, havia internado no Hospital de Caridade de Três Passos no dia 27 de julho, sendo confirmado o diagnóstico para Covid-19, por meio de exame RT PCR, no dia 1º de agosto.

O paciente deu alta da casa de saúde, onde estava internado na Ala Covid, ainda no dia 1º de agosto. A Unidade Sentinela prestou atendimento domiciliar ao paciente ontem à tarde, dia 06.

Com comorbidades, o idoso retornou ao Hospital de Caridade, na noite de 06 de agosto, vindo a óbito, às 23h30min.

