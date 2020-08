Região volta a ser indicada como bandeira vermelha no mapa preliminar de Distanciamento Controlado

O mapa preliminar do distanciamento controlado deixa, pela segunda semana consecutiva, 12 regiões em bandeira vermelha. A versão foi divulgada no fim da tarde desta sexta-feira (7), mas os prefeitos e associações municipais podem contestar até as 6h deste domingo (9), antes da versão final, que passa a valer a partir da próxima terça-feira, 11 de agosto

Segundo o governo do RS, 275 municípios estão classificados em bandeira vermelha. Eles reúnem cerca de 7,7 milhões de moradores, o equivalente a 68,5% da população gaúcha.

Entenda o que é permitido na bandeira vermelha do distanciamento controlado no RS

Deste total, 126 municípios, que concentram 597 mil habitantes (5,3% do RS), podem adotar protocolos de bandeira laranja, já que não tiveram registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias. O estado tem, segundo o último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, 2.282 mortes por Covid-19 e mais de 79 mil casos de coronavírus confirmados.

21ª região tem risco alto

Nesta semana, o mapa passa a ter 21 regiões, já que os 19 municípios das regiões Carbonífera e Costa Doce foram desmembrados de Porto Alegre e reagrupados com o nome de Guaíba. Mesmo assim, a região é uma das 12 classificadas como risco epidemiológico alto.

Também tiveram agravamento na classificação Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Erechim, Pelotas, Bagé e Uruguaiana.

As regiões de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canoas, Taquara e Passo Fundo, que já estavam na bandeira vermelha na 13ª rodada, foram mantidas nesta classificação.

A região de Lajeado apresentou melhora nos indicadores e é uma das nove em bandeira laranja.

Bandeira vermelha



Capão da Canoa

Palmeira das Missões

Erechim

Pelotas

Bagé

Uruguaiana

Novo Hamburgo

Porto Alegre

Canoas

Taquara

Passo Fundo

Guaíba

Bandeira laranja

Lajeado

Santa Maria

Santo Ângelo

Cruz Alta

Ijuí

Santa Rosa

Caxias do Sul

Santa Cruz do Sul

Cachoeira do Sul

