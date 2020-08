Recuperada em Tenente Portela motocicleta em situação de furto

Uma motocicleta em situação de furto/roubo foi recuperada no final da noite desta quinta-feira, 7 de agosto, em Tenente Portela.

De acordo com a Brigada Militar, a Honda NXR-150 BROS, de cor vermelha, foi apreendida na Rua Tupinambás por volta das 23h50. A moto estava com os números de chassi e motor raspados e estava com placa de outra motocicleta. O veículo foi recuperado pelo proprietário que a localizou no Setor do Km-10, Reserva Indígena do Guarita e posteriormente chamou a BM.

O veículo foi apreendido e levado para o depósito do Detran para ser periciado.

