PRF prende três traficantes com duas toneladas de maconha e 85 quilos de cocaína em Paverama

Na madrugada desta sexta-feira, 07 de agosto, na BR 386 em Paverama, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas toneladas de maconha e 85 quilos de cocaína escondidos em uma carga de farinha e amido de milho transportada por uma carreta. Três traficantes foram presos.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um automóvel Tiguan emplacado em Marília/SP e uma carreta de Francisco Beltrão/PR para fiscalização. Os agentes constataram que havia dois homens em cada veículo e que todos estariam indo para a região metropolitana de Porto Alegre.

Ao iniciarem os procedimentos de vistoria, o passageiro da carreta fugiu correndo. Os policiais imobilizaram os outros três e, ao vistoriarem a carga da carreta, perceberam que havia pacotes escondidos sob a farinha e o amido de milho. Eram diversos fardos de drogas, totalizando duas toneladas de maconha e 85 quilos de cocaína.

O condutor da carreta, de 27 anos e morador de Francisco Beltrão, e os ocupantes do carro, de 32 e 35 anos, ambos de Foz do Iguaçu/PR, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados com os veículos e a carga para registro do flagrante na área judiciária de Porto Alegre.

