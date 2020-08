DetranRS implementa aplicação remota de exames teóricos

O candidato chega em casa, liga seu computador na hora marcada, entra no link recebido, aciona a câmera e o microfone, faz o reconhecimento facial e inicia a prova sob supervisão remota de um servidor do DetranRS. É esse o futuro que o Detran projeta para as provas teóricas de primeira habilitação e reciclagem no Estado. O primeiro passo foi dado nesta quinta-feira, 6 de agosto, com a publicação da portaria que implementa e regulamenta a adesão dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) que desejam participar do projeto-piloto.

A modalidade remota será implantada em etapas. Primeiro nos Centros de Formação de Condutores e, posteriormente, quando a tecnologia estiver madura, na própria residência do candidato ou em local de sua escolha, sempre sob a supervisão de fiscais de prova do DetranRS que atuarão em teletrabalho integral, dedicados exclusivamente a esta atividade.

No mês de julho, o Detran realizou testes em um CFC de Porto Alegre. A modalidade foi aplicada em oito turmas, sendo quatro compostas por dois alunos e as demais compostas por sete alunos, totalizando 35 provas. Sob a supervisão de um fiscal de prova do DetranRS localizado fora da cidade, os alunos realizaram a prova no computador instalado no CFC, fazendo a identificação por biometria.

Na primeira etapa, o candidato poderá fazer a prova em qualquer um dos 266 CFCs que aderirem ao projeto, aumentando consideravelmente o número de vagas e as opções de horário, desafogando a demanda, que hoje é de 53 mil candidatos aguardando prova teórica, em consequência da pandemia. A medida também trará economia para o Estado, já que evitará o deslocamento de examinadores, o que envolve custos de combustível e diárias. Ainda, esses profissionais poderão ser deslocados para aplicação de provas práticas, trazendo reflexo positivo também para essa modalidade de prova.

Depois, quando for 100% remoto, além da comodidade de fazer a prova em casa ou local de sua escolha, a intenção é que o horário de atendimento seja estendido, podendo o candidato fazer as provas à noite e em fins de semana.

“Facilitar a vida das pessoas e entregar soluções tecnológicas que melhorem nossos serviços lá na ponta faz parte das metas assumidas pela nossa gestão e pelo governo do Estado. Esse é um caminho natural, que mais cedo ou mais tarde, teríamos que trilhar. Já temos tecnologia disponível para realizar as provas de forma remota com segurança, o que significa qualificação na prestação do serviço e economia para o Estado”, avalia o diretor-geral do DetranRS, Enio Bacci.

Fonte: DetranRS

