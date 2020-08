Presos suspeitos de integrar grupo responsável por distribuir drogas em larga escala no RS Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão em diversas regiões do estado. Além dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante.

A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira, 6 de agosto, uma operação contra um grupo responsável pelo fornecimento e distribuição de drogas em larga escala para cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e do interior do estado.

Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Eldorado do Sul, Viamão, Canoas, Passo Fundo e Rio Grande.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Thiago Bennemann, sete alvos dos mandados de prisão já estão presos.

“Muitas delas foram presas no decorrer das apurações, pela prática de crimes até relacionados, exemplo do principal líder que foi preso por lavagem de dinheiro. Foram cumpridas duas preventivas de outros associados do grupo que estavam em liberdade. Um terceiro foi preso em flagrante”.

Foram apreendidos celulares, documentos e uma arma de fogo. De acordo com a polícia, o grupo trabalha com cocaína e crack, distribuindo grandes carregamentos para todo o estado.

A polícia descobriu também a existência de um laboratório que é utilizado para mistura e produção da droga, mas ainda não foi localizado. “O conteúdo analisado evidenciou que eles operam nesse método”, destaca o delegado.

De acordo com a polícia, o trabalho de investigação da Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) começou ainda em 2019, quando em diligências, a polícia descobriu a organização criminosa.

Fonte: G1

