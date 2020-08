Menino de 11 anos é morto ao tentar tirar foto com ursos na Rússia

Um menino de 11 anos, identificado como Nikita, morreu após ser arrastado para dentro da gaiola e jogado “como uma bola” por dois ursos em um resort na Rússia.

Segundo o jornal Daily Mail, o garoto tentou “mostrar sua bravura” a duas meninas e pretendia tirar uma foto perto dos animais selvagens. As garotas, da mesma idade, assistiram horrorizadas enquanto os ursos arranhavam e mordiam o amigo. Elas gritaram por ajuda e telefonaram para os pais, mas quando o socorro chegou já era tarde.

Os funcionários do resort mataram os dois ursos para conseguir retirar o corpo do menino da jaula. Uma equipe de ambulâncias confirmou sua morte. Agora psicólogos estão trabalhando com as meninas traumatizadas.

Segundo o jornal, o portão da jaula externa dos ursos foi deixado ‘destrancado’ no mini-zoológico de uma pousada em Dagomys. Nikita entrou, mas depois foi puxado para dentro da gaiola interna por um buraco cavado pelos ursos sob as barras.

Um morador disse que o menino abriu o portão querendo tirar uma foto e deu um tapa nas patas dos ursos para mostrar o quão legal ele era. “Eles ficaram jogando-o como uma bola. Ele ficou todo quebrado”, disse a testemunha.

Um processo criminal foi aberto contra o proprietário do resport por ‘causar morte por negligência’. O prefeito de Sochi, Alexey Kopaygorodsky, reagiu banindo todos os mini-zoológicos do resort.

A psicóloga da escola onde o menino estudava, Tamara Dolotkazina, falou sobre Nikita. “Ele era um garoto muito bom e inteligente. Estou chocada com algumas pessoas dizendo que o menino é o culpado, sem saber todos os detalhes. Deus é o juiz de tais pessoas, minhas condolências aos seus pais”, disse.

