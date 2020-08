Marinha envia ajuda a navio atingido por explosão em Beirute

A Marinha do Brasil informou nesta quinta-feira, 6 de agosto, que a Fragata Independência enviou uma lancha com equipes médica e de reparos para apoio a Corveta Bijoy, de Bangladesh, que sofreu danos com as explosões ocorridas em Beirute na terça-feira, 4 de agosto. A embarcação de Bangladesh sofreu avarias com a explosão e teve alguns de seus tripulantes feridos.

Ainda segundo a nota, a Marinha realizou sondagem preliminar do canal de acesso ao porto e berços de atracação dos navios da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. O comando da força-tarefa e a Fragata Independência permanecem participando das iniciativas de apoio ao navio de Bangladesh, sua tripulação, bem como possíveis ações do governo libanês voltadas para o restabelecimento das operações do Porto de Beirute.

Na terça-feira (4), a Marinha informou com relação a explosão ocorrida em Beirute, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) estão bem e não há feridos.

“A Fragata ‘Independência’ encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local, onde a explosão ocorreu. Outras informações serão passadas tempestivamente”, dizia a nota.

A Fragata “Independência” partiu de Natal (RN) em março para operação no Líbano com uma tripulação de 200 militares e uma aeronave a bordo. A Fragata “Independência” permanecerá na área de operação até dezembro de 2020.

Amissão do navio será conduzir operações navais a fim de contribuir para a segurança das fronteiras marítimas do Líbano, evitando o ingresso ilegal de armas ou materiais correlatos naquele país, além do treinamento dos quadros da Marinha de Guerra Libanesa.

Fonte: Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook