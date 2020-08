Homem é morto em Coronel Bicaco

Por volta das 19 horas desta quarta-feira, 5 de agosto, um desentendimento ocorrido às margens da ERS 317 no Bairro Faxinal em Coronel Bicaco culminou com a morte de Guilherme de Jesus Correia Chagas e Vargas, 23 anos morador do município.

Segundo informações, a vítima após ser ferida aparentemente por uma faca, ainda conseguiu chegar até uma residência próxima, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Polícia Civil já iniciou as investigações.

Fonte: Observador Regional

