Frigorifico de FW reabre em até 90 dias

O frigorifico de Frederico Westphalen será reativado em no máximo 90 dias. O anuncio foi feito ontem, quarta-feira, 5 de agosto, em um encontro entre proprietários e diretores da Agroindustrial Dalla Costa, representantes da Administração Municipal e Poder Legislativo, o empresário Leonir Balestreri, próprietário da planta e outras lideranças.

Conforme o diretor-comercial da Agro Dalla Costa, Maurício Dalla Costa, a produção deverá iniciar com capacidade entre 50 e 60%, gerando aproximadamente 350 empregos diretos e mais de 700 indiretos. A planta deverá operar com 100% de capacidade a partir do segundo semestre de 2021, quando deve gerar entre 500 e 700 vagas diretas de trabalho, e o dobro de indiretas.

Para o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, a reabertura do frigorífico, é a garantia da geração de centenas de empregos e consequentemente mais renda para a comunidade. “Há vários meses estávamos trabalhando no sentido de apoiar a reabertura do frigorífico. Foram diversas reuniões e encontros junto aos empresários para encontrarmos uma alternativa que viabilizasse a reabertura da indústria. E com muito esforço, dedicação e parcerias, centenas de empregos serão gerados, garantindo mais opções para a população”, destacou.

A indústria já está recebendo investimentos em melhorias e, de acordo com o presidente da Câmara de Frederico Westphalen, João Francisco Vendruscollo, é uma das melhores notícias dos últimos dias e uma das mais aguardadas desde o anuncio da liberação do recurso ao empresário dono do local. “Além do aporte de R$ 500 mil, aprovado na Câmara de Vereadores, o município possui políticas públicas para o setor como a lei Mais Frederico que traz benefícios fiscais a novas empresas que se instalam no município”, disse.

O diretor-presidente da Agroindustrial Dalla Costa, Ivo Antônio Dalla Costa, elogiou planta da indústria frigorífica, e anunciou que esta, ainda, vai receber mais investimentos a partir dos próximos dias.

Agroindustrial Dalla Costa

A Agro Dalla Costa é uma empresa com atuação no setor de proteínas animal desde 1987. Presente em toda a cadeia, desde o campo à industrialização, com foco em suínos e aves, tem como a sua marca principal a Palmali.

A empresa tem unidades produtivas em Palmas (PR) – matriz –, Rancharia (SP), Maringa (PR) e Marmeleiro (PR).

Fonte: Ascom/FW

