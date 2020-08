Dentro do Jogo – Mais uma vitória de quem mereceu

No último texto eu finalizei questionando se o Grêmio conseguiria manter a competência que havia tento nos últimos clássicos ou o Internacional teria sorte e voltaria a vencer seu rival. Pois bem, mesmo o Gre-Nal começando bem intenso e jogado, em certos momentos até equilibrado, os gremistas conseguiram manter a competência e venceram mais uma vez seu rival e desta vez com um gostinho bom a mais, ganhando título.

O Grêmio mais uma vez consegui se impor e controlar o Internacional, mesmo tendo menos posse de bola, quando a tinha conseguia ser agressivo e decisivo na área de ataque.

Na volta pro segundo tempo o tricolor voltou bem melhor e soube aproveitar os erros do adversário, os dois gols da equipe originaram-se de falhas da defesa colorada. As trocas realizadas por Renato Gaúcho foram boas e melhoraram a equipe, o garoto Isaque autor do segundo gol entrou muito bem e é uma boa peça de reposição.

E o Internacional parece que desaprendeu a jogar Gre-Nal, o time mais uma vez não consegui superar seu rival, apesar de terem tido alguns momentos bons na partida o colorado novamente teve uma queda de rendimento e não consegui se reerguer dentro de campo.

Muitos erros individuais, erros de marcação e posicionamento, jogadores que vinham tendo uma crescente hoje quase ou nem apareceram, sem contar que o pior jogador nem entrou e nem costuma entrar em campo, sim estou falando do técnico Eduardo Coudet, o resultado da equipe hoje passou literalmente por sua “atuação”, foi o pior jogo de Coudet no comando do Inter.

E Gre-Nal não é Gre-Nal se não tiver alguma treta, Patrick pelo colorado e Orejuela pelo tricolor foram os protagonistas do desentendimento hoje, os dois levaram cartão vermelho e foram expulsos.

Resumindo tudo, venceu aquele que se dedicou e soube fazer seu jogo, o Grêmio novamente mereceu a vitória e ainda foi coroado com título.

Os gremistas irão disputar contra o Caxias o título gaúcho de 2020. Os jogos ainda não têm datas definidas e pode ser decidido em jogo único. Será que Grêmio vai conseguir manter a hegemonia e conquistar o tri ou o Caxias será a surpresa desse ano e levará o titulo para a serra? Veremos nos próximos jogos.

Por Marieli Pessotto





