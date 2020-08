Coronel Bicaco: Município inicia a testagem de todos os servidores públicos contra o Covid-19

Conforme estabelecido na última reunião com o Comitê de Atenção a Covid-19, foi aprovada a proposta da prefeitura de realizar a testagem de todos os servidores públicos municipais, e de outros órgãos estaduais e federais, instalados no município de Coronel Bicaco.

Esta medida, no entendimento dos envolvidos, trará maior tranquilidade e segurança a estes servidores, que no exercício de suas funções, convivem diariamente, em sua grande maioria, com acesso direto a um público diverso, estando assim, mais suscetíveis a contaminação pela doença.

A testagem iniciou nesta quinta, dia 06 de agosto, junto a Escola Rosalina Diniz de Souza, de forma escalonada, e será finalizada somente na próxima quarta feira. No total serão testados mais de 300 servidores.

O trabalho esta sendo coordenado pelas Biomédicas Bruna de Almeida Baron e Eliana Durks, juntamente com a Estagiaria de Biomedicina Nadine Auler, todas integrantes do Laboratório Unilab Unijuí. Elas contam com o apoio dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco.

O método utilizado para detecção da COVID-19 é o IgG/IgM ECO TESTE, que é um teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de ainticorpos IgG e IgM anti-SARS-CoV2, presente nas amostras de sangue dos pacientes investigados.

Uma vez identificada a eventual contaminação de algum dos testados, iniciam-se os protocolos de tratamento e isolamento, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco.

Fonte: Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco

Compartilhe isso: Twitter

Facebook