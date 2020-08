Gre-Nal decide segundo turno do Gauchão no retorno do clássico a Porto Alegre

Depois da ausência forçada pelas restrições da pandemia de Covid-19, o Gre-Nal volta a Porto Alegre. Na noite desta quarta-feira, às 21h30min, na Arena, o clássico 426 mais uma vez acontece sem torcida e decide o campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O título do returno vale vaga na final do Campeonato Gaúcho, que não terá a repetição do clássico em sua decisão. Isso porque o campeão do primeiro turno foi o Caxias, que já está garantido na decisão do Estadual, e aguarda o vencedor do clássico Gre-Nal. Em caso de empate, Grêmio e Inter decidem o título nos pênaltis.

Pelo lado do Grêmio, a dúvida é novamente na lateral direita. Victor Ferraz não está confirmado, e Orejuela pode ser titular. No meio, a dupla de volantes deve ser formada por Maicon e Matheus Henrique, com Lucas Silva no banco.

Fora de campo, o Tricolor vive uma quarta-feira de expectativa pela negociação de Everton. Com a proposta do Benfica perto dos 22 milhões de euros, a tendência é que o Grêmio oficialize a negociação após o clássico Gre-Nal, e a partida seja a última do atacante com a camisa do clube.

Se no Grêmio há dúvida na lateral, no Inter a tendência é de retorno no setor. Rodinei está de volta e deve iniciar a partida. Na volância, Musto e Rodrigo Lindoso disputam a posição.

A baixa vem dos tribunais. Suspenso após julgamento nesta quarta-feira, o meia argentino D’Alessandro pegou dois jogos de gancho e está fora das opções de Coudet, que foi absolvido. Galhardo, que já vinha substituindo o ídolo, deve ser o titular no ataque.

Campeonato Gaúcho 2020 – Final do returno

Grêmio

Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon, Matheus Henrique, Everton, Alisson e Jean Pyerre; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Inter

Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Musto (Lindoso), Edenílson, Boschilia e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Arbitragem: Leandro Vuaden

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 05/08, às 21h30min

