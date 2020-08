Grave acidente na BR-386 em São José das Missões

Em São José das Missões, na BR 386 Km 106,4, por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira, 5 de agosto, ocorreu um acidente tipo colisão frontal que envolveu um automóvel Fiat uno Mille, de Sagrada Família /RS, e uma carreta Scania, emplacada em Pouso Novo/RS.

O condutor do Uno, ainda não identificado, estava preso nas ferragens, tendo sido desencarcerado com auxílio do corpo de bombeiros de Palmeira das Missões-RS e socorrido pelo SAMU daquela cidade ao hospital de Sarandi com lesões graves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ele transitava na contramão de direção no momento do acidente.

O condutor do veículo de carga, de 34 anos, não se feriu.

Não houve interdição de pista segundo a PRF.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook