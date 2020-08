Evento digital debate impacto da pandemia no campo e soluções trazidas por startups

A divisão agrícola da Bayer, em parceria com Sicredi, Orbia e AgTech Garage, vai realizar uma live para marcar o encerramento do “Desafio Covid-19: soluções digitais para o agronegócio”. O objetivo é debater o programa desenvolvido pelas empresas que reuniu startups interessadas em oferecer, de maneira gratuita, soluções digitais para empoderar o produtor rural e contribuir para a produção de alimentos durante a pandemia.

O evento vai detalhar desde a idealização da iniciativa até os resultados gerados para os agricultores e empresas parceiras. Os participantes vão também apresentar os aprendizados que as startups tiveram ao fazer parte do projeto e as expectativas sobre como deverá evoluir a colaboração de diferentes setores no ecossistema de inovação.

O bate-papo on-line será realizado no dia 06 de agosto, das 09h30 às 12h, e vai contar com dois painéis. A abertura será feita pelo CEO do AgTech Garage, José Tomé. No primeiro painel, que irá debater os ensinamentos obtidos com o “Desafio Covid-19”, estarão presentes o diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer Brasil, Dirceu Ferreira Junior; Anderson Soares Pivotto, hunter de inovação do Sicredi; Alberto Pessina, CEO da Agromove; e Alex Becker, CEO da Agrare Gestor Rural. Já o segundo momento, que será sobre as tendências dos marketplaces e as oportunidades para as startups, contará com a participação do CEO da joint-venture Orbia, Ivan Moreno.

O Desafio Covid-19



O programa teve como finalidade promover a difusão e a adoção de ferramentas, soluções confiáveis e de alto impacto que possam contribuir para a manutenção da produção, permitindo que os agricultores possam continuar garantindo o abastecimento e o acesso da população aos alimentos neste momento de enfrentamento do novo coronavírus. Em meio a este cenário, o agronegócio continua a desempenhar um papel central.

“Este projeto foi de grande importância, pois a evolução do novo coronavírus no Brasil é uma preocupação também para o mercado agrícola. Consideramos que a iniciativa foi muito bem sucedida não só devido à adesão registrada e pelos resultados, mas também por mostrar como é possível impactar toda a cadeia agrícola a partir da inovação aberta e colaborativa”, explica o responsável pela iniciativa e diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer Brasil, Dirceu Ferreira Junior.

Das mais de 90 startups que se inscreveram na iniciativa, 20 foram selecionadas. Os projetos escolhidos, desenvolvidos por elas, ficarão disponíveis na plataforma digital Orbia, especializada em fazer a conexão entre agricultores e uma rede de fornecedores, a fim de facilitar seus processos, proporcionar negócios e gerar valor.

“Por meio de projetos como esse, conseguimos proporcionar a conexão entre startups e produtores rurais, o que contribui com a evolução do agronegócio brasileiro como um todo. Com o programa, abrimos as pontes de relacionamento entre as agtechs (startups com foco em agronegócio) e trabalhadores do campo, que cada vez mais demandam por tecnologia e evoluções em suas áreas. É uma maneira de contribuirmos com a sociedade indo além da oferta de soluções financeiras”, afirma Anderson Soares Pivotto, especialista em inovação do Sicredi.

Ao todo, a seção do “Desafio Covid-19” na Orbia teve mais de 9 mil acessos, entre abril e julho, além de cerca de 300 resgates de produtos e serviços oferecidos por quase 200 agricultores diferentes. Produtores de todo o país se cadastraram na plataforma. No entanto, os resgates se concentraram nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Pará e Espírito Santo.

“A inovação aberta, através das startups, já é realidade no agronegócio brasileiro, principalmente pelo potencial inovador e agilidade que essas empresas nascentes de tecnologia proporcionam para o mercado”, conclui José Tomé, CEO do AgTech Garage.

Agenda



Conclusão do Desafio Covid-19: Soluções digitais para o agronegócio

Horário: das 09h30 às 12h

O evento será on-line. Para se inscrever e acompanhar o debate, clique aqui.

Para saber mais sobre a iniciativa, acesse: http://www.agtechgarage.com/desafio-covid19/

Sobre o AgTech Garage



O AgTech Garage é um dos principais hubs de inovação do Agronegócio a nível mundial. Em parceria com empresas líderes nos seus segmentos, é protagonista de uma nova dinâmica da inovação no Agro: aberta, em rede, colaborativa e ágil. As iniciativas do AgTech Garage promovem a conexão entre grandes empresas, startups, produtores, investidores, academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Agro, para desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Para conhecer mais, acesse: https://www.agtechgarage.com/

