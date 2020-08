Colisão entre motocicletas no centro de Tenente Portela

Duas motocicletas colidiram na tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, no centro de Tenente Portela.

O acidente ocorreu na esquina da Rua Aracati com a Tapuias, ao lado do Supermercado Sacolão, ambos os condutores aparentemente estão bem, porém com algumas escoriações pelo corpo. Eles foram conduzidos ao Hospital Santo Antonio (HSA) para fazer exames.

A causa do acidente, segundo um dos envolvidos foi que um dos motociclistas atravessou a preferencial do outro, ocasionando a colisão.

Os veículos são: Uma Biz c100 e uma CG150, ambas as motocicletas com placas de Tenente Portela.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook